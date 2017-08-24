КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ до 2020 года получит 100 танков на платформе "Армата".

Об этом сообщил в четверг на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017 заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"Сегодня проводится опытно-боевая эксплуатация созданных изделий. Мы имеем контракт на 100 единиц, которые будут поставлены нам до 2020 года", - сказал он.

В 2015 году бывший гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко сообщал, что Минобороны РФ до 2020 года должно получить 2300 танков на платформе "Армата".