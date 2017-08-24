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Почти все законтрактованные на "Армии-2017" образцы оружия прошли апробацию в Сирии

Армия и ОПК
24 августа, 14:04 UTC+3 область/ 24, августа. /ТАСС

По словам замглавы министерства Юрия Борисова, в рамках подписанных контрактов армия получит более 600 новых и 200 модернизированных образцов вооружений

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КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Почти все образцы вооружений, законтрактованные Минобороны РФ на международном военно-техническом форуме "Армия-2017", прошли апробацию в Сирии. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Практически все образцы прошли боевое крещение в Сирии", - сказал он.

Борисов уточнил, что в рамках подписанных в четверг контрактов российская армия получит свыше 600 новых и 200 модернизированных образцов вооружений.

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