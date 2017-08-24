Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Терешкова поддержала решение о приеме девушек в Краснодарское летное училище

Армия и ОПК
24 августа, 14:55 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 24, августа. /ТАСС

За первые 10 дней конкурса более ста претенденток на 15 учебных мест в училище прислали свои личные дела

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала решение о приеме девушек на обучение летным специальностям в Краснодарское училище.

Смотрите также

Солдаты Джейн: девушки, решившие служить в российской армии

О начале набора девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище - впервые в новейшей истории России - сообщил в годовщину 105-летия ВВС министр обороны РФ Сергей Шойгу. Позднее в Минобороны проинформировали, что за первые 10 дней конкурса в училище поступили личные дела более чем от ста претенденток на 15 учебных мест.

"Горячо поддерживаю (данную инициативу)", - сказала Терешкова, отвечая на вопрос журналиста. По ее словам, эта тема, которая давно обсуждалась, и девушки, которые хотят посвятить свою жизнь авиации, писали очень много во все инстанции. По мнению Терешковой, девушки, поступающие в авиаучилище, выбирают трудный путь: "Сама подготовка, конечно, потребует и знаний, и физического здоровья".

Как заявил в среду статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, конкурс среди девушек в авиаучилище будет чрезвычайно высоким: "Скажу в целом, конкурс огромный, отбирать будем лучших", - подчеркнул он. "Конкурс в последние годы в военные вузы растет, для нас это сигнал повышать требования к кандидатам для обучения в военных вузах за счет введения более жестких внутривузовских испытаний", - добавил Панков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Панков, Николай Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Киева произошел взрыв
2
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
3
Источник: росгвардейцы не могли предотвратить гибель спортсмена в Хабаровске
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Минобороны России впервые купило БМПТ "Терминатор"
6
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
7
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама