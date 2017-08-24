Терешкова поддержала решение о приеме девушек в Краснодарское летное училище

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала решение о приеме девушек на обучение летным специальностям в Краснодарское училище.
О начале набора девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище - впервые в новейшей истории России - сообщил в годовщину 105-летия ВВС министр обороны РФ Сергей Шойгу. Позднее в Минобороны проинформировали, что за первые 10 дней конкурса в училище поступили личные дела более чем от ста претенденток на 15 учебных мест.
"Горячо поддерживаю (данную инициативу)", - сказала Терешкова, отвечая на вопрос журналиста. По ее словам, эта тема, которая давно обсуждалась, и девушки, которые хотят посвятить свою жизнь авиации, писали очень много во все инстанции. По мнению Терешковой, девушки, поступающие в авиаучилище, выбирают трудный путь: "Сама подготовка, конечно, потребует и знаний, и физического здоровья".
Как заявил в среду статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, конкурс среди девушек в авиаучилище будет чрезвычайно высоким: "Скажу в целом, конкурс огромный, отбирать будем лучших", - подчеркнул он. "Конкурс в последние годы в военные вузы растет, для нас это сигнал повышать требования к кандидатам для обучения в военных вузах за счет введения более жестких внутривузовских испытаний", - добавил Панков.