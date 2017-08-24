Арбитражный суд Москвы обязал Минобороны РФ выплатить 200 млн рублей самарскому "Авиакору"

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ТАСС, 24 августа. Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с Минобороны России почти 200 миллионов рублей в пользу самарского авиазавода "Авиакор". Об этом говорится в материалах суда.
"Произвести зачет и в результате зачета взыскать с Министерства обороны РФ в пользу ОАО "Авиакор-авиационный завод" 199,4 миллиона рублей", - говорится в решении суда.
Согласно материалам дела, в 2013 году между Минобороны и "Авиакором" был заключен госконтракт на изготовление и поставку самолетов Ан-140 для нужд морской авиации Военно-морского флота. Однако самолеты были поставлены заказчику с отставанием от указанных в контракте сроков. В результате Минобороны обратилось в суд с иском о взыскании с завода неустойки в размере 235 миллионов рублей. "Авиакор" в свою очередь подал иск о взыскании с Минобороны долга в размере 249 миллионов рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 33 миллионов рублей.
Суд принял решение удовлетворить поданные иски частично, уменьшив при этом размер неустойки "Авиакора" до 50 млн рублей и произведя взаимозачет взыскиваемых с обеих сторон сумм. В результате Минобороны должно будет выплатить самарскому заводу почти 200 миллионов рублей.
"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Ранее выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154. В 2003 году "Авиакор" приступил к реализации проекта по выпуску Ан-140. В 2015 году "Авиакор" решил приостановить программу выпуска самолетов из-за ситуации на Украине.
Как отмечал ранее гендиректор "Авиакора" Алексей Гусев, на Украине находятся 34 поставщика комплектующих по проекту Ан-140, а также головное КБ "Антонов".