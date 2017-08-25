Летчики ВКС РФ за неделю 11 раз поднимались на перехват иностранных самолетов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю 11 раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 18 летательных аппаратов других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что на минувшей неделе российские военные провели две инспекции на территории зарубежных государств - в США в рамках договора СНВ и в Канаде в рамках Договора по открытому небу. Над территорией РФ была проведена одна инспекция Турции в рамках Договора по открытому небу.