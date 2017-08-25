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Минобороны взаимодействует по Сирии с военными ведомствами США и Турции

Армия и ОПК
25 августа, 11:33 дата обновления: 25 августа, 11:44 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА, /Московская область

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской отметил, что военные России и Сирии сосредоточили усилия на разгроме ИГ в районе Дейр-эз-Зора

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КУБИНКА /Московская область/. Руководство Минобороны РФ взаимодействует с представителями военных ведомств США, Турции, а также секретариатом спецпосланника генсека ООН по Сирии в Женеве и Дамаске, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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"Через группу боевого управления организовано взаимодействие руководства Минобороны России с должностными лицами министерств обороны США, Турции, секретариатом специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии в Женеве и Дамаске, представителями Российской Федерации в Целевых группах международной группы поддержки Сирии, Центром оперативного реагирования на нарушения режима прекращения боевых действий в Женеве, а также с представителями других международных организаций", - сказал он в пятницу на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По словам Рудского, это позволяет оперативно организовать проработку и согласование военно-политических вопросов, обмениваться мнениями о складывающейся обстановке и проведении гуманитарных акций в сирийских населенных пунктах.

Он отметил, что работа группы боевого управления организована круглосуточно в Национальном центре управления обороной. Ежедневно дежурная смена готовит и представляет министру обороны и начальнику Генштаба доклад по сложившейся обстановке. "Такая система работы позволяет руководству Минобороны постоянно владеть обстановкой и оперативно реагировать на ее изменения", - подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Безопасность полетов над Сирией

Российские военные обмениваются информацией с США для предотвращения инцидентов с боевой авиацией в ходе операции в Сирии, сообщил Рудской.

ТАСС/Минобороны РФ

"В целях обмена информацией о воздушной обстановке и исключения инцидентов, связанных с применением боевой авиации, командованием группировки было организовано взаимодействие с оперативным центром США в Иордании, центром совместных воздушных операций США в Катаре, пунктом управления воздушных сил Турции и командным центром Израиля", - сказал Рудской.

Он отметил, что для непосредственного управления на территории Сирии развернута система управления, которая обеспечивает согласованные действия авиационной группы ВКС России, формирований правительственных войск, республиканской гвардии, отрядов самообороны и народного ополчения.

"В состав сформированного и дислоцирующегося на сирийском аэродроме Хмеймим командного пункта группировкой войск вошли представители центральных органов военного управления и военных округов", - сказал генерал.

Разгром боевиков в районе Дейр-эз-Зора

Как отметил Рудской, российская группировка войск в Сирии совместно с правительственными войсками сосредоточили основные силы на разгроме боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в районе Дейр-эз-Зора.

"Сейчас основные усилия правительственных войск и группировки Вооруженных Сил Российской Федерации сосредоточены на разгроме последнего оплота вооруженных отрядов ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в районе Дейр-эз-Зора. С деблокированием этого города будет завершен разгром наиболее боеспособных формирований террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии", - сказал он.

По его словам, именно туда террористы стягивают оставшиеся у них силы. "По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки", - сообщил генерал.

"Отряды сирийской армии и народного ополчения при поддержке российских ВКС стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений", - добавил он.

Рудской сообщил, что в районе города Акербат окружена крупная группировка террористов, в настоящее время ведется ее ликвидация. "В результате ударов ВКС России и наступательных действий правительственных войск к востоку от Пальмиры от боевиков ИГИЛ освобожден стратегически важный населенный пункт Эс-Сухне", - сказал он.

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