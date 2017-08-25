Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Боевой опыт Воздушно-космических сил России, накопленный в Сирии, будет положен в основу развития их системы вооружения. Об этом на круглом столе, посвященном опыту применения войск в Сирии, сообщил начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования ВКС генерал-майор Сергей Мещеряков.

"Выводы, полученные нами по результатам применения авиации, учтены в дальнейшем развитии системы вооружения Воздушно-космических сил", - сказал он.

Мещеряков подчеркнул, что для приобретения боевого опыта через сирийский конфликт "стараются пропустить" как можно большее количество летного и инженерно-технического состава. "В ходе специальной операции в горно-пустынной местности экипажи самолетов и вертолетов приобретают опыт боевого применения управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения в условиях активного противодействия средств ПВО малой дальности", - сказал генерал.

По его словам, результаты применения авиации в Сирии "несомненно повысили престиж Воздушно-космических сил и Вооруженных сил Российской Федерации в целом".