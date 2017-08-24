Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии

ТАСС, 24 августа. Американские военные, участвующие в военной операции на территории Сирии, ценят взаимодействие с российскими коллегами, несмотря на некоторые инциденты. Об этом агентству Reuters рассказали офицеры расположенной в Катаре базы ВВС США Эль-Удейд - крупнейшей на Ближнем Востоке.

"Положение вещей таково, что нам приходилось решать ряд крайне серьезных проблем, и в общем и целом нам удалось найти пути преодоления конфликтов для продолжения нашей миссии, - приводит агентство слова генерала ВВС США Джеффа Харригана. - Пусть иногда телефонные переговоры и проходят напряженно, мы должны договариваться, чтобы обезопасить себя и наших партнеров по коалиции и разгромить врага".

18 июня американский истребитель F-18А из состава возглавляемой Вашингтоном международной коалиции сбил ракетой класса "воздух - воздух" самолет Су-22 ВВС Сирии, который поддерживал наступление правительственных войск на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в районе Эр-Расафе в 40 км к юго-западу от занятого боевиками города Ракка. В ответ на это Минобороны РФ заявило, что с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Однако американские военные утверждают, что до сих пор ежедневно от 10 до 12 раз связываются с российскими коллегами по специальной связи, а на базе Эль-Удейд работают переводчики из РФ.

"Россияне были и остаются профессиональными, искренними и дисциплинированными людьми", - рассказал агентству генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией "Непоколебимая решимость" в Ираке и Сирии, которую проводит группа стран против ИГ.