Тиллерсон: возобновление сотрудничества с РФ - один из приоритетов США

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Возобновление конструктивного сотрудничества с Россией входит в число приоритетов новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон на встрече со своими подчиненными, которая прошла в открытом режиме.

"Следующая приоритетная область - это возобновление взаимодействия с Россией. Разумеется, они (то есть россияне) являются частью взаимодействия по Сирии", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства, добавив при этом, что у США и РФ есть и другие вопросы, требующие совместного участия, в том числе "в Европе, а также по ситуации на Украине".