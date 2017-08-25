Военная полиция РФ получила в Сирии первый опыт постконфликтного урегулирования

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КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Российская военная полиция в Сирии впервые получила опыт действий в условиях постконфликтного урегулирования, сообщил начальник главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
"В ходе применения подразделений военной полиции в зоне вооруженного конфликта на территории Сирии впервые апробированы задачи военной полиции в условиях посткофликтного урегулирования", - сказал Ивановский на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".
По его словам, к этим задачам относятся обеспечение охраны и обороны Центра по примирению враждующих сторон, выполнение охранных мероприятий при проведении гуманитарных акций.
Кроме того, военная полиция в Сирии занимается обеспечением личной защиты руководящего состава, обеспечением безопасности при выводе боевиков из Хомса и других населенных пунктов, а также охраной и сопровождением гуманитарных колонн, конвоев, в том числе ООН.
Также обеспечивается боевое охранение инженерно-саперных подразделений при проведении работ по инженерной разведке и минно-взрывных работ в освобожденных городах, заключил главный военный полицейский.