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Почти 300 будущих военных медиков приняли присягу в Петербурге

Армия и ОПК
26 августа, 11:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, августа. /ТАСС

Замминистра обороны Тимур Иванов отметил, что проводимые в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова операции не имеют аналогов в мире

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Почти 300 первокурсников и военнослужащих научной роты приняли в субботу присягу в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Об этом сообщил в ходе церемонии заместитель министра обороны Тимур Иванов.

"Особенно важно, что знания вам предстоит получать в стенах уникального учебного, научного и лечебного медицинского центра мирового уровня. Проводимые здесь операции зачастую не имеют аналогов в мире", - сказал он, обращаясь к первокурсникам.

По его словам, на первом курсе Академии к обучению приступят 270 человек. Еще 24 - молодое пополнение научной роты.

Иванов подчеркнул, что развитие российской военной медицины сегодня привлекает все больше внимания. Он напомнил, что в этом году на базе Академии в Санкт-Петербурге была открыта многопрофильная клиника.

"В настоящее время клиника оснащена более 22 тыс. образцов современного оборудования, 10% из которых не имеют аналогов в России", - сказал замминистра обороны.

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