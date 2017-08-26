Почти 300 будущих военных медиков приняли присягу в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Почти 300 первокурсников и военнослужащих научной роты приняли в субботу присягу в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Об этом сообщил в ходе церемонии заместитель министра обороны Тимур Иванов.
"Особенно важно, что знания вам предстоит получать в стенах уникального учебного, научного и лечебного медицинского центра мирового уровня. Проводимые здесь операции зачастую не имеют аналогов в мире", - сказал он, обращаясь к первокурсникам.
По его словам, на первом курсе Академии к обучению приступят 270 человек. Еще 24 - молодое пополнение научной роты.
Иванов подчеркнул, что развитие российской военной медицины сегодня привлекает все больше внимания. Он напомнил, что в этом году на базе Академии в Санкт-Петербурге была открыта многопрофильная клиника.
"В настоящее время клиника оснащена более 22 тыс. образцов современного оборудования, 10% из которых не имеют аналогов в России", - сказал замминистра обороны.