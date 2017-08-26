Военные моряки РФ с 2008 года задержали 80 пиратов

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ТАСС, 26 августа. Российские военные моряки с 2008 года задержали 80 пиратов, предотвратили 10 попыток захвата судов и сопроводили 152 каравана. Об этом сообщили в субботу в пресс-центре международного военно-технического форума "Армия-2017", в рамках которого представители ВМФ России рассказали о борьбе военных моряков с пиратством в водах Мирового океана.
"С 2008 года выполнено 32 похода в Аденский залив и другие пиратоопасные направления, сопровождено 152 каравана и 727 судов (из них 56 - суда под российским флагом), предотвращено 10 попыток захвата, задержано семь плавсредств и 80 пиратов. Помимо Аденского залива, российские военные суда выполняли задачи в Сингапурском и Малаккском проливах, Южно-Китайском и Карибском морях," - говорится в сообщении.
Представители ВМФ РФ рассказали, что в первом полугодии 2017 года защитой морского судоходства от пиратских нападений занимались большой противолодочный корабль "Североморск" в Аденском и Гвинейском заливах, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в Южно-Китайском море, Сингапурском и Малаккском проливах, прибрежных водах Индонезии.
При этом специалисты отметили предпосылки для нового всплеска пиратской активности в Индийском океане. По мнению экспертов, к этому могут привести сокращение присутствия международных сил, обеспечивающих безопасность судоходства в районе Африканского Рога, нестабильная внутриполитическая ситуация в Сомали, затяжной вооруженный конфликт в Йемене, а также возросший потенциал местных пиратских группировок.
III Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа 2017 года в подмосковном парке "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.