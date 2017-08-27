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Центральный архив Минобороны рассекретил почти все дела периода ВОВ

Армия и ОПК
27 августа, 14:09 UTC+3 ПАРК "ПАТРИОТ" область/ 27, августа. / ТАСС

На сегодняшний день секретными остаются около 2 тыс. из 10 млн

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ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Центральный архив Минобороны РФ рассекретил почти все дела периода Великой Отечественной войны, секретными остаются около 2 тыс. из 10 млн, сообщила главный документовед архива Виктория Каяева.

"Центральный архив ведет плановую работу по рассекречиванию документов. На сегодняшний день дел с грифом "секретно" осталось не так уж много. Чуть более 2 тыс.", - сказала Каяева.

Она пояснила, что всего в архиве хранится порядка 10 млн дел периода Великой Отечественной войны, изначально все они носили гриф "секретно". "Сделано это было для сохранности документов, независимо от того, какая информация содержалась в делах", - уточнила документовед.

По ее словам, часть документов архив не может рассекретить самостоятельно, решение по ним принимает Центральная экспертная комиссия.

"По наиболее интересным документам, которые представляют интерес для рядовой публики, мы стараемся выходить с предложением на Центральную экспертную комиссию с тем, чтобы эти документы можно было рассекретить и опубликовать", - добавила Каяева.

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