Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Десантники РФ и Египта впервые проведут совместные учения в России

Армия и ОПК
28 августа, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Тактическое учение будет проходить в горной местности в одном из районов Краснодарского края

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские и египетские десантники впервые проведут на территории РФ в сентябре совместные тактические учения "Защитники дружбы - 2017". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"За время совместного российско-египетского учения десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани, - говорится в сообщении. - Тактическое учение будет проходить в одном из районов Краснодарского края в горной местности с сухим субтропическим климатом".

Проведение российско-египетских учений на территории РФ будет осуществляться в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании
2
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
3
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
4
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
5
AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской технике
6
Пожар на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле потушен
7
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама