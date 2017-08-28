Десантники РФ и Египта впервые проведут совместные учения в России

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские и египетские десантники впервые проведут на территории РФ в сентябре совместные тактические учения "Защитники дружбы - 2017". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"За время совместного российско-египетского учения десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани, - говорится в сообщении. - Тактическое учение будет проходить в одном из районов Краснодарского края в горной местности с сухим субтропическим климатом".
Проведение российско-египетских учений на территории РФ будет осуществляться в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.