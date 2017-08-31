Знаменитый "кукурузник" Ан-2 отмечает юбилей

31 августа 1947 года состоялся первый полет опытного экземпляра СХ-1 (биплан Ан-2). Его поднял в воздух на заводском аэродроме Ельцовка (Новосибирск) летчик-испытатель Павел Володин. На высоте 1200 м он выполнил два больших круга и через 30 минут полета совершил посадку.

Сегодня Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производился более 60 лет.

История "жеребенка"

Советский легкий поршневой многоцелевой самолет Ан-2 (по кодификации НАТО — Colt, в переводе "жеребенок") был разработан в 1940-х годах коллективом опытно-конструкторского бюро №53 (ОКБ-153) при Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова (ныне — украинское государственное предприятие "Антонов") под руководством генерального конструктора Олега Антонова.

Машина проектировалась в том числе для замены морально устаревшего сельскохозяйственного самолета У-2 (По-2) и первоначально именовалась СХ-1 или СХА. Среди требований к новому самолету была возможность использования коротких грунтовых взлетно-посадочных полос длиной 550–600 м. Как и По-2, Ан-2 в обиходе часто называют "кукурузником".

23 августа 1948 года под обозначением Ан-2 был принят на вооружение ВВС СССР и на снабжение Гражданского воздушного флота СССР. Серийный Ан-2 совершил первый полет 9 сентября 1949 года, самолет строился в СССР (в 1947–1971 годах на авиазаводах в Киеве и подмосковном Долгопрудном), в Польше (1959–2002), с 1956-го выпускался в Китае (как "Фонгшу-2" и "Юншучжи-5", Y-5).

Всего построено около 18 тыс. экземпляров различных модификаций. Эксплуатировался авиакомпаниями и вооруженными силами более 50 государств мира, применялся в десятках крупных вооруженных конфликтов 1950-х — 2010-х годов.

В Госреестре гражданских воздушных судов РФ по состоянию на 4 августа 2017 года содержится информация об 1 тыс. 311 единице Ан-2 различных модификаций. По данным открытых источников, в мире в настоящее время эксплуатируются около 1 тыс. 400 самолетов этого типа.

Конструкция

Ан-2 выполнен по аэродинамической схеме расчалочного биплана с цельнометаллическим фюзеляжем, крыльями с полотняным оперением и механизацией, неубирающимся трехопорным шасси с хвостовым колесом (зимой могут заменяться на лыжи). Силовая установка самолета — поршневой двигатель воздушного охлаждения АШ-62ИР (разработан в 1936 году в пермском ОКБ-19 под руководством Аркадия Швецова, выпускался в Перми и Воронеже). Топливные баки Ан-2 встроены в верхнее крыло, в левом борту предусмотрены грузовая и пассажирская двери.

Летно-технические характеристики базовой модели:

длина — 12,74 м;

высота — 4,68 м;

размах крыла — 18,18 м;

площадь крыла — 43,55 кв. м (верхнее), 27,96 кв. м (нижнее);

масса — 3 тыс. 400 кг (пустой самолет), 5 тыс. 250 кг (максимальная взлетная);

полезная нагрузка — 12 пассажиров или 1 тыс. 300 кг груза;

мощность двигателя — 1 тыс. л.с.;

скорость — 250 км/ч (максимальная), 185 км/ч (крейсерская);

практическая дальность — 2 тыс. км;

практический потолок — 4 тыс. 500 м;

экипаж — 2 человека.

Модификации

Всего разработано несколько десятков модификаций Ан-2, в т.ч.: транспортная Ан-2Т (перевозил до 1,5 т груза); пассажирская Ан-2П (10 кресел в салоне); транспортно-пассажирская Ан-2ТП (10 откидных сидений в салоне); сельскохозяйственные Ан-2СХ и Ан-2М (с баками для химикатов на 1,4 и 2 тыс. л соответственно); гидросамолет на поплавковом шасси Ан-4 и созданный на его основе лесопожарный Ан-2ЛП; санитарный Ан-2С; Ан-3 с турбовинтовым двигателем ТВД-20 и др.

Различные варианты Ан-2 используются для транспортного обслуживания труднодоступных районов, нужд сельского хозяйства, для аэрофотосъемки и геологоразведки, мониторинга коммуникаций и ледовой обстановки, в качестве административного самолета, легкого военного "транспортника", самолета-разведчика, для подготовки парашютистов и летчиков и др.

Планы модернизации

В 2013 году на Украине был представлен Ан-2-100 мощностью 1,5 тыс. л.с. — ремоторизованный вариант самолета с турбовинтовым двигателем МС-14 разработки запорожского АО "Мотор Сич".

В начале 2010-х годов специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина (ФГУП СибНИА, Новосибирск) разработали другой проект ремоторизации самолета — Ан-2МС, использующий турбовинтовой двигатель мощностью 1 тыс. 100 л.с. производства компании Honeywell (США).

Развернуть Первый полет биплана ТВС-2ДТС © НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Первый полет биплана ТВС-2ДТС © НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"

10 июля этого года на аэродроме Ельцовка (Новосибирск) совершил первый полет цельнокомпозитный биплан ТВС-2ДТС, также спроектированный специалистами СибНИА на основе Ан-2. Опытный экземпляр оснащен мотором производства американской Honeywell.

Как сообщил ТАСС заместитель директора по летной работе СибНИА Олег Лебедев, планируется поставлять самолеты на Дальний Восток. Он сможет взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы даже с плохим покрытием. Биплан ТВС-2ДТС устроен проще зарубежных машин и не требует особых условий содержания. На Дальнем Востоке этот самолет будет заниматься сельскохозяйственными работами, тушением лесных пожаров, перевозкой грузов и пассажиров.

Планы такие есть, определенные договоренности имеются. Речь идет о том, чтобы ТВС-2ДТС выполняли там всю работу, которую в советские годы выполнял Ан-2. Сегодня это делают импортные самолеты Олег Лебедев заместитель директор по летной работе СибНИА

По словам заместителя директора СибНИА по разработке авиационной техники Григория Анохина, характеристики нового самолета значительно превосходят возможности Ан-2. В частности, он способен перевозить вдвое больше грузов — до 3 тонн. В два раза увеличиваются крейсерская скорость (до 350 км/ч) и дальность полета (до 3,5 тыс. км).

Свой вариант модернизации Ан-2 (моноплан ТР-301ТВ, с турбовинтовым двигателем чешского производства Walter M601, 740 л.с.) в этом году представила также компания "Технорегион" из Краснодарского края.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье".