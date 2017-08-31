Источник: поставки БМП-3 Азербайджану планируется завершить в 2018 году

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Поставки Азербайджану боевых машин пехоты БМП-3 по контракту 2010 года планируется завершить в следующем году. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества.
"Завершение поставок намечено на 2018 год", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Москва и Баку договорились о поставках крупной партии оружия и техники в 2010 году. По данным СМИ, речь идет о трех батальонах танков Т-90С, самоходной артиллерии, реактивных системах залпового огня и тяжелых огнеметных системах, также Азербайджан приобрел ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. По оценкам экспертов, стоимость пакета контрактов составила до миллиарда долларов.