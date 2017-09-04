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Более 400 мирных жителей вернулись в свои дома в провинции Алеппо

Армия и ОПК
4 сентября, 6:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В город Телль-Рифаат и населенный пункт Хлиса из лагерей для беженцев автобусами были доставлены более 40 семей, уточнили в Минобороны РФ

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 400 мирных жителей вернулись в воскресенье, 3 сентября, в свои дома в населенных пунктах провинции Алеппо. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

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Зоны деэскалации в Сирии включают в себя уже более двух тысяч населенных пунктов

"В город Телль-Рифаат и населенный пункт Хлиса на севере и юге от Алеппо из лагерей для беженцев автобусами были доставлены более 40 сирийских семей. Семьи мирных сирийцев, возвращающиеся в свои дома, также встречали в Кафер-Антуне, Ахрасе, Джубе и Вахшии. Возвращение мирных жителей в населенные пункты провинции Алеппо, ранее находящиеся под контролем курдских отрядов самообороны, стало возможным благодаря достигнутым договоренностям при посредничестве российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стабилизация обстановки в центральной и южной частях страны достигнута благодаря действиям РФ по обеспечению режима прекращения огня на территории Сирии. Продолжается работа над формированием национальных комитетов по примирению, успешно функционируют три зоны деэскалации - на юге страны, в районе Восточной Гуты и севере - провинции Хомс. Вопросы возвращения мирных жителей в свои дома и оказания им необходимой помощи, а также обеспечения гуманитарного доступа на территории зон деэскалации решаются представителями сирийских властей и оппозиции в ходе регулярных телемостов.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций - Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

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