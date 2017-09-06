Боевой корабль ВМФ РФ впервые прошел под аркой Крымского моста

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" впервые прошел под аркой Крымского моста в Керченском проливе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа.
"Сегодня большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" впервые прошел под аркой строящегося моста, соединяющего полуостров Крым с побережьем Краснодарского края. Боевой корабль направляется в город Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города. Приморский город уже много лет шефствует над экипажем корабля", - сказали в пресс-службе.
В период стоянки "Азов" будет открыт для посещения жителями и гостями города.
Также в рамках праздничных мероприятий на городской набережной состоится военно-спортивный праздник с участием военнослужащих Южного военного округа.
Ранее большой десантный корабль посещал город Азов в 2008 году и 2011-м.