Ракетоносцы ВКС РФ выполнили плановые полеты над Северным Ледовитым океаном

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Во время полета экипажи самолетов дальней авиации выполнили две дозаправки в воздухе", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.