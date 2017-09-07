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Ракетоносцы ВКС РФ выполнили плановые полеты над Северным Ледовитым океаном

Армия и ОПК
7 сентября, 5:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Полеты проходили над нейтральными водами, сообщили в Минобороны России

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© Снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Во время полета экипажи самолетов дальней авиации выполнили две дозаправки в воздухе", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

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