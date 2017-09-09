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Работа по созданию танка Т-90М вышла на завершающую стадию

Армия и ОПК
9 сентября, 12:46 UTC+3 НИЖНИЙ ТАГИЛ ТАГИЛ 9, сентября. /ТАСС

Минобороны России ранее заключило контракт с "Уралвагонзаводом" о поставках машин этого типа

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Работа по созданию танка Т-90М вышло на завершающую стадию.

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Об этом сообщил в субботу журналистам на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле Дмитрий Колмаков, инженер-конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, где разрабатываются боевые машины (УКБТМ, входит в корпорацию "Уралвагонзавод") .

"Продолжаем завершение работ по созданию модернизированного танка Т-90М. На форуме "Армия-2017" Минобороны РФ сообщило, что в ближайшее время планирует заказать на "Уралвагонзаводе" партии машин этого типа - Т-90М. Надеюсь, что это первая ласточка и в дальнейшем будет увеличение заказа", - сказал Колмаков.

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