Работа по созданию танка Т-90М вышла на завершающую стадию

Визит делегации УЕФА в Крым переносится на начало октябряСпорт 9 сентября, 12:35
Путин поздравил москвичей с 870-летием столицыОбщество 9 сентября, 12:35
Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробамиСпорт 9 сентября, 12:33
Рогозин: выставка вооружений RAE с 2018 года может быть возвращена в Нижний ТагилАрмия и ОПК 9 сентября, 12:30
Единый день голосования: пресс-конференция "Национального общественного мониторинга"Политика 9 сентября, 12:05
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в ЮгреПроисшествия 9 сентября, 12:05
В допинг-пробах российских гандболисток на молодежном ЧЕ обнаружен мельдонийСпорт 9 сентября, 12:04
Владимир Путин принимает участие в праздновании 870-летия Москвы. ВидеотрансляцияОбщество 9 сентября, 12:01
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана "Ирма"Происшествия 9 сентября, 11:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Работа по созданию танка Т-90М вышло на завершающую стадию.
Об этом сообщил в субботу журналистам на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле Дмитрий Колмаков, инженер-конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, где разрабатываются боевые машины (УКБТМ, входит в корпорацию "Уралвагонзавод") .
"Продолжаем завершение работ по созданию модернизированного танка Т-90М. На форуме "Армия-2017" Минобороны РФ сообщило, что в ближайшее время планирует заказать на "Уралвагонзаводе" партии машин этого типа - Т-90М. Надеюсь, что это первая ласточка и в дальнейшем будет увеличение заказа", - сказал Колмаков.