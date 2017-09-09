Академия ВВС в Воронеже получит 10 вертолетов "Ансат-У"

ВОРОНЕЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Военно-воздушная академия получит в ближайшее время 10 вертолетов "Ансат-У" для обучения курсантов. Об этом сообщил на церемонии присяги курсантов начальник Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров.

"Получены новейшие комплексы разведки и РЭБ, самые современные образцы цифровых комплексов связи, средства аэродромно-технического обеспечения полетов. В ближайшие месяцы академия примет десять вертолетов "Ансат-У", - сказал он.

Генерал подчеркнул, что академия поддерживает тесные связи практически со всеми НИИ, конструкторскими бюро и предприятиями, работающими в интересах авиации.

"Прежде чем новые типы авиационной техники попадают в войска, их оборудование, системы, узлы и агрегаты разрабатываются в рамках НИОКР (ОКР), проходят необходимые испытания на промышленных предприятиях и после этого поступают к нам в академию в качестве учебных пособий и в наших учебных аудиториях имеются практически все новейшие образцы", - сказал Зибров.

Также в академию поступают опытные, предсерийные летательные аппараты. По словам Зиброва, так было с самолетом Су-34, вертолетами Ми-28Н, Ка-52, Ка-226 и Ансат- У.

"В ближайшее время будут поставлены новейшие и перспективные авиационные двигатели", - добавил Зибров.