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В трех регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока начались учения авиачасти ВВО

Армия и ОПК
11 сентября, 5:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, сентября. /ТАСС

Пилотам истребителей, в частности, предстоит выполнить пуски управляемых ракет по быстролетящим малоразмерным мишеням типа "Стриж"

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Летно-тактическое учение (ЛТУ) с летным и инженерно-техническим составом истребительной авиационной части Восточного военного округа (ВВО) началось в трех регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ВВО.

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"Впервые в ходе практической части ЛТУ новейшие истребители Су-35 авиачасти, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнят бомбометание по мишеням, имитирующим колонны тяжелой бронетехники, на одном из полигонов на острове Сахалин. В то же время в рамках мероприятия боевой подготовки несколько боевых Су-35 и Су-30см выполнили перелет расстоянием около 2 тыс. км на один из аэродромов ВВО в Забайкальском крае", - говорится в сообщении.

Пилотам истребителей также предстоит выполнить пуски управляемых ракет по быстролетящим малоразмерным мишеням типа "Стриж" на специализированном полигоне Телемба в Республике Бурятия.

Кроме того, летчики истребительной авиации ВВО выполнят летно-тактические задания по технике группового взлета и посадки на аэродром, отработают прохождение зоны ПВО условного противника и элементы воздушного боя на различных высотах.

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