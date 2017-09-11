В трех регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока начались учения авиачасти ВВО

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Летно-тактическое учение (ЛТУ) с летным и инженерно-техническим составом истребительной авиационной части Восточного военного округа (ВВО) началось в трех регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ВВО.

"Впервые в ходе практической части ЛТУ новейшие истребители Су-35 авиачасти, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнят бомбометание по мишеням, имитирующим колонны тяжелой бронетехники, на одном из полигонов на острове Сахалин. В то же время в рамках мероприятия боевой подготовки несколько боевых Су-35 и Су-30см выполнили перелет расстоянием около 2 тыс. км на один из аэродромов ВВО в Забайкальском крае", - говорится в сообщении.

Пилотам истребителей также предстоит выполнить пуски управляемых ракет по быстролетящим малоразмерным мишеням типа "Стриж" на специализированном полигоне Телемба в Республике Бурятия.

Кроме того, летчики истребительной авиации ВВО выполнят летно-тактические задания по технике группового взлета и посадки на аэродром, отработают прохождение зоны ПВО условного противника и элементы воздушного боя на различных высотах.