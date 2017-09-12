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Генштаб ВС РФ: террористическая опасность усиливается на южных границах СНГ

Армия и ОПК
12 сентября, 9:48 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 12, сентября. /ТАСС

Замначальника Генштаба ВС России Сергей Истраков отметил, что в рамках комитета начальников штабов Вооруженных сил государств СНГ согласованы совместные мероприятия на ближайшую перспективу

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БИШКЕК, 12 сентября. /ТАСС/. Террористическая опасность усиливается на южных границах Содружества независимых государств (СНГ), заявил во вторник заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Истраков.

"Следует отметить, что анализ современных вызовов и угроз безопасности государств Содружества отчетливо свидетельствует, что террористическая опасность сохраняется, а на южных границах СНГ она даже усиливается", - сообщил он во вторник в Бишкеке по итогам заседания комитета начальников штабов Вооруженных сил государств - участников СНГ.

Он отметил, что "в рамках заседания комитета проанализированы итоги сотрудничества Вооруженных сил СНГ в текущем году и согласованы совместные мероприятия на ближайшую перспективу. Решения, принятые комитетом начальников штабов, направлены на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В связи с этим в ходе заседания прошел обмен мнениями и опытом противодействия международному терроризму, намечены конкретные совместные шаги в этом направлении".

"Исходя из практики действий российских военнослужащих против отрядов террористов в Сирии, была представлена информация об особенностях подготовки и действий специалистов в области разминирования и радиационно- химической и биологической защиты", - сказал Истраков.

В ходе совместной работы комитета приняты решения по развитию сотрудничества в области инженерного и топогеодезического обеспечения Вооруженных сил, использования Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Прошло обсуждение итогов АрМИ-2017. В ходе заседания были заслушаны вопросы деятельности рабочих органов Совета министров обороны стран СНГ, сотрудничества в области инженерного обеспечения, подготовки специалистов в области разминирования для Вооруженных сил государств - участников СНГ.

Также рассмотрены вопросы безопасности государств Центрально-Азиатского региона со стороны международного терроризма и региональных экстремистских организаций, а также проект плана работы Совета министров обороны СНГ на 2018 год. Заседание комитета впервые проходит в Киргизии. По итогам заседания подписаны 11 документов, направленных на укрепление военного сотрудничества. В работе заседания комитета приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана.

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