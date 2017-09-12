ОАК: техзадание на перспективный транспортный самолет обсуждается с Минобороны РФ

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Техническое задание на перспективный транспортный самолет грузоподъемностью 20 тонн обсуждается с Минобороны РФ. Об этом заявил во вторник генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.
"Да, такое техническое задание сегодня обсуждается, еще раз подтвердили концепцию, осталась подпись министра", - сказал он.
Как сообщил ранее ТАСС главный конструктор ОАО "Ил" Николай Таликов, военно-транспортный самолет грузоподъемностью 20 тонн создается в интересах Минобороны РФ. В компании уже приступили к работам по этой машине. По словам Таликова, название самолета может поменяться, но пока он известен как Ил-214.
"Это двухдвигательный самолет для решения средних задач, короче, чем Ил-76", - пояснил Таликов.