Сторожевик Черноморского флота "Пытливый" пополнил состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФ

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" вошел в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
"Накануне "Пытливый" благополучно проследовал черноморскими проливами и вышел в акваторию Эгейского моря", - сказал он.
Трухачев добавил, что ранее корабль под командованием капитана 2-го ранга Ивана Фадеева также нес службу в Средиземном море, откуда после участия в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в сирийском Тартусе вернулся 4 августа.