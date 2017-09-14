Первую танковую армию подняли по тревоге в рамках учений "Запад-2017"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подразделения Первой танковой армии подняты по тревоге в Подмосковье в рамках российско-белорусских учений "Запад-2017". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

По замыслу учений, была получена оперативная информация об обнаружении на территории одного из районов Союзного государства незаконного вооруженного формирования. "Командованием Западного военного округа было принято решение о подъеме по тревоге личного состава отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье", - уточнили в пресс-службе.

Личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию погрузки. Воинский эшелон за сутки будет переброшен в район проведения учений в Белоруссии.

В ходе учений российские и белорусские танкисты отработают вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения войск, современные подходы боевого применения подразделений при ведении борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Учения "Запад-2017"

Масштабные стратегические учения "Запад-2017" начались в четверг на территории России и Белоруссии. Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах в России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

В маневрах задействованы до 12,7 тысячи военных (около 7,2 тысячи человек от Белоруссии и около 5,5 тысячи военных от России), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Учения продлятся до 20 сентября.