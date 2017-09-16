Крейсер "Петр Великий" и другие корабли "уничтожили" противника в Баренцевом море

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" нанесла ракетный удар по десантному отряду условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе СФ.

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"Поражение обнаруженного десантного отряда - это очередной эпизод зачетных учений разнородных сил флота. Группировка ракетных кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" получила разведывательную информацию об обнаружении десантного отряда условного противника", - пояснили в пресс-службе флота.

Силы противника обозначала группа судов обеспечения в составе спасательных буксиров СБ-523 и "Николай Чикер", а также транспорта снабжения "Маныч".

Для уточнения целеуказания в указанный район был направлен противолодочный самолет Ил-38. С получением уточненных данных ракетные корабли произвели условный ракетный удар по десантному отряду, а многоцелевая атомная подводная лодка для его уничтожения произвела условную торпедную стрельбу.

"Все пуски ракет проводятся условно с использованием радиотехнических возможностей кораблей. По плану зачетного учения разнородных сил флота боевые стрельбы противокорабельными ракетами по установленным мишенным позициям в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море состоятся в ближайшие дни", - отметили в СФ.