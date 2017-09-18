"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передал Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщила в понедельник пресс-служба концерна.
"Составные части зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в различные сроки поставляются предприятиями-соисполнителями на стыковочную базу полигона Капустин Яр, разгружаются и выставляются на технологических площадках. Далее проводится входной контроль, затем - стыковка и настройка составных частей системы", - сказали в пресс-службе.
В ходе этой работы проверяется взаимодействие всех узлов и агрегатов системы, после чего техника предъявляется заказчику на приемо-сдаточные испытания. При передаче представителям военного ведомства техника выводится на полигон для проведения испытательных стрельб - противовоздушного боя с применением ракет-мишеней.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в этом году на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России поступят четыре зенитные ракетные системы С-400. В 2016 году концерн "Алмаз-Антей" поставил российскому военному ведомству пять полков этой системы.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.