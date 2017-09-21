Кремль не комментирует слухи о назначении Суровикина новым главкомом ВКС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует слухи о возможном назначении командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина новым главкомом Воздушно-космических сил РФ. "Мы не анонсируем кадровые решения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать такие сообщения СМИ.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Суровикин возглавит ВКС России в октябре, сменив Виктора Бондарева, который уходит в Совет Федерации. Источник ТАСС в комитете Совфеда по регламенту заявил, что сообщения об избрании Бондарева председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности преждевременны, так как тот еще не стал сенатором.