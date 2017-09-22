Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третий построенный в России фрегат "Гепард-3.9" отправлен во Вьетнам

Армия и ОПК
22 сентября, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Корабль был спущен на воду на Зеленодольском судостроительном заводе в апреле 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Очередной фрегат проекта 11661E "Гепард-3.9", построенный Россией для ВМС Вьетнама, отправился по месту назначения. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Jane's.

Судя по фотографиям, представленным в середине сентября разными вьетнамскими и российскими СМИ, военный корабль транспортируется на борту полупогружного большегрузного судна Rolldock Star. Эта информация подтверждается данными Jane's о весовой загрузке Rolldock Star.

Доставляемый в настоящее время фрегат станет первым вьетнамским противолодочным вариантом "Гапарда-3.9" и третьим кораблем этого класса в целом. В марте и августе 2011 года ВМС Вьетнама приняли на вооружение первые два корабля данного типа - HQ 011 Dinh Tien Hoang и HQ 012 Ly Thai Ho.

Третий в своем классе вьетнамский корабль, название которого еще не объявлено, был спущен на воду на Зеленодольском судостроительном заводе в апреле 2016 года. Согласно Jane's, его водоизмещение составляет около 2,1 тыс. тонн при полной нагрузке, общая длина - 102,2 м, ширина - 13,1 м и осадка - 5,3 м.

Установленное на борту фрегата вооружение включает: 76,2-мм артиллерийский комплекс АК-176М на основной позиции и один 30-мм шестиствольный зенитный автомат АО-18КД, размещенный на тумбе сразу за артиллерийской установкой. Защита от авиации и высокоточного оружия в кормовой части обеспечивается двумя 30-мм зенитными установками АК-630, размещенных по левой и правой сторонам кормы.

Фрегат также оснащен восемью (сгруппированными по четыре) ракетными установками "поверхность-поверхность", установленными посредине корабля. Они могут оснащаться противокорабельными ракетами семейства Х-35 разработки КБ "Звезда", дальность действия которых достигает 130 км. Также на палубе "Гепарда" может базироваться один вертолет.

Согласно оценкам, Rolldock Star прибудет в воды Вьетнама к концу октября или началу ноября. В 2018 года, как планируется, третий "Гепард-3.9" будет принят на вооружении ВМС Вьетнама.

Помимо повышения противолодочных возможностей ВМС Вьетнама новые фрегаты "Гепард-3.9" также, вероятно, будут использоваться для демонстрации флага. В ноябре 2014 г вьетнамские военно-морские силы отправили оба своих фрегата "Гепард 3.9" с трехсторонним визитом доброй воли в Индонезию, Бруней и Филиппины. В интервью Jane's в 2015 году профессор Университета Нового Южного Уэльса и Австралийской академии оборонных сил Карл Тайер прокомментировал эту серию визитов как нечто, чего никогда не было никогда ранее в истории ВМС Вьетнама. "Теперь у Вьетнама есть корабли, которые могут демонстрировать флаг в разных странах, и это то, чего они не могли делать раньше, - заявил тогда профессор. - Это свидетельствует о том, что Ханой учится у других ВМС, как применять свои более эффективные военные корабли для развития более тесных оборонных отношений во всем мире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бруней Россия Вьетнам Филиппины Индонезия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
3
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
4
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Песков: Кремль никогда не занимался размещением политической рекламы в Facebook
7
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама