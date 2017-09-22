Третий построенный в России фрегат "Гепард-3.9" отправлен во Вьетнам

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Очередной фрегат проекта 11661E "Гепард-3.9", построенный Россией для ВМС Вьетнама, отправился по месту назначения. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Jane's.

Судя по фотографиям, представленным в середине сентября разными вьетнамскими и российскими СМИ, военный корабль транспортируется на борту полупогружного большегрузного судна Rolldock Star. Эта информация подтверждается данными Jane's о весовой загрузке Rolldock Star.

Доставляемый в настоящее время фрегат станет первым вьетнамским противолодочным вариантом "Гапарда-3.9" и третьим кораблем этого класса в целом. В марте и августе 2011 года ВМС Вьетнама приняли на вооружение первые два корабля данного типа - HQ 011 Dinh Tien Hoang и HQ 012 Ly Thai Ho.

Третий в своем классе вьетнамский корабль, название которого еще не объявлено, был спущен на воду на Зеленодольском судостроительном заводе в апреле 2016 года. Согласно Jane's, его водоизмещение составляет около 2,1 тыс. тонн при полной нагрузке, общая длина - 102,2 м, ширина - 13,1 м и осадка - 5,3 м.

Установленное на борту фрегата вооружение включает: 76,2-мм артиллерийский комплекс АК-176М на основной позиции и один 30-мм шестиствольный зенитный автомат АО-18КД, размещенный на тумбе сразу за артиллерийской установкой. Защита от авиации и высокоточного оружия в кормовой части обеспечивается двумя 30-мм зенитными установками АК-630, размещенных по левой и правой сторонам кормы.

Фрегат также оснащен восемью (сгруппированными по четыре) ракетными установками "поверхность-поверхность", установленными посредине корабля. Они могут оснащаться противокорабельными ракетами семейства Х-35 разработки КБ "Звезда", дальность действия которых достигает 130 км. Также на палубе "Гепарда" может базироваться один вертолет.

Согласно оценкам, Rolldock Star прибудет в воды Вьетнама к концу октября или началу ноября. В 2018 года, как планируется, третий "Гепард-3.9" будет принят на вооружении ВМС Вьетнама.

Помимо повышения противолодочных возможностей ВМС Вьетнама новые фрегаты "Гепард-3.9" также, вероятно, будут использоваться для демонстрации флага. В ноябре 2014 г вьетнамские военно-морские силы отправили оба своих фрегата "Гепард 3.9" с трехсторонним визитом доброй воли в Индонезию, Бруней и Филиппины. В интервью Jane's в 2015 году профессор Университета Нового Южного Уэльса и Австралийской академии оборонных сил Карл Тайер прокомментировал эту серию визитов как нечто, чего никогда не было никогда ранее в истории ВМС Вьетнама. "Теперь у Вьетнама есть корабли, которые могут демонстрировать флаг в разных странах, и это то, чего они не могли делать раньше, - заявил тогда профессор. - Это свидетельствует о том, что Ханой учится у других ВМС, как применять свои более эффективные военные корабли для развития более тесных оборонных отношений во всем мире.