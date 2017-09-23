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На учениях "Морское взаимодействие" военные отработали спасение терпящей бедствие подлодки

Армия и ОПК
23 сентября, 4:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тян Чжон высоко оценили действия спасателей

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Военные моряки России и Китая впервые отработали на международных учениях "Морское взаимодействие - 2017" эпизод по совместному оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Об этом сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

"В ходе морской фазы учения экипажи спасательных судов "Игорь Белоусов" и "Чандао" во взаимодействии с морской авиацией ТОФ осуществили поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине около 50 метров, - пояснил он. - После обследования объекта необитаемыми подводными аппаратами проведена эвакуация личного состава с "аварийной" подлодки с помощью глубоководных спасательных аппаратов "Бестер-1" и "LR-7". На кораблях условным раненым оказали первую медпомощь, а затем провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников".

Заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тян Чжон высоко оценили действия спасателей.

Учения "Морское взаимодействие - 2017" проходит с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Морская часть маневров состоится с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

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