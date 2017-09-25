Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе по сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе по отрядам поддерживаемой США сирийской оппозиции (так называемых Сирийских демократических сил, СДС) в районе Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на поддерживаемых США боевиков СДС, что российские самолеты якобы нанесли удар по их позициям рядом с самым большим газовым месторождением в районе Дэйр-эз-Зора.

"В ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Дейр-эз-Зоре авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов", - сказал Конашенков. Удары, по его словам, наносятся как по выявленным огневым точкам боевиков ИГ, ведущим обстрелы позиций сирийских войск, так и по выдвигающимся из тыла резервам террористов.

Генерал подчеркнул, что российские беспилотники и разведка, круглосуточно работающие в районе Дейр-эз-Зора, не фиксируют каких-либо столкновений боевиков СДС в "арьергарде террористов ИГИЛ". Как добавил Конашенков, особенно это касается районов углеводородных месторождений в провинции, где террористы "оказывают ожесточенное сопротивление наступающим сирийским войскам".

По словам Конашенкова, Минобороны в воскресенье опубликовало абсолютно объективные и конкретные доказательства - фотографии аэрофотосъемки, прямо свидетельствующие о нахождении и свободном перемещении в районах, подконтрольных "Исламскому государству", боевиков СДС и поддерживающих их сил специального назначения ВС США. "Причем ни одной воронки от разрыва боеприпасов на этих опорных пунктах, а тем более следов попаданий авиабомб рядом с ними нет. Никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от представителей СДС или ВС США до сих пор не последовало", - резюмировал Конашенков.