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МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль Северного флота "Александр Отраковский", выполняющий задачи в дальней океанской зоне, вошел в Средиземное море. Как сообщили в пресс-службе флота, в понедельник экипаж успешно совершил проход пролива Гибралтар.
"Большой десантный корабль "Александр Отраковский" вошел в Средиземное море", - сказали на флоте.
Пять дней назад североморцы прошли пролив Ла-Манш. Всего за время дальнего похода моряки преодолели более 3 тыс. морских миль (более 5,5 тыс. км). Большой десантный корабль "Александр Отраковский" вышел в дальний поход 12 сентября.
Ранее его моряки приняли участие в межвидовых тактических учениях Северного флота по обеспечению обороны важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.
Экипаж большого десантного корабля "Александр Отраковский" имеет большой опыт решения задач дальних походов. В 2015-2016 годах он находился вне пункта постоянного базирования 588 суток. Этот дальний поход стал самым продолжительным в современной истории Северного флота.
В нынешнем походе экипаж большого десантного корабля, усиленный группой морских пехотинцев для противодействия террористической и пиратской деятельности на море, решает задачи обеспечения военно-морского присутствия ВМФ России в оперативно важных районах Мирового океана.