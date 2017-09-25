МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль Северного флота "Александр Отраковский", выполняющий задачи в дальней океанской зоне, вошел в Средиземное море. Как сообщили в пресс-службе флота, в понедельник экипаж успешно совершил проход пролива Гибралтар.

"Большой десантный корабль "Александр Отраковский" вошел в Средиземное море", - сказали на флоте.

Пять дней назад североморцы прошли пролив Ла-Манш. Всего за время дальнего похода моряки преодолели более 3 тыс. морских миль (более 5,5 тыс. км). Большой десантный корабль "Александр Отраковский" вышел в дальний поход 12 сентября.

Ранее его моряки приняли участие в межвидовых тактических учениях Северного флота по обеспечению обороны важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.

Экипаж большого десантного корабля "Александр Отраковский" имеет большой опыт решения задач дальних походов. В 2015-2016 годах он находился вне пункта постоянного базирования 588 суток. Этот дальний поход стал самым продолжительным в современной истории Северного флота.

В нынешнем походе экипаж большого десантного корабля, усиленный группой морских пехотинцев для противодействия террористической и пиратской деятельности на море, решает задачи обеспечения военно-морского присутствия ВМФ России в оперативно важных районах Мирового океана.