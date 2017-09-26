Основная программа госиспытаний фрегата "Адмирал Макаров" завершена

Головин: в составе "Манчестер Юнайтед" не стоит выделять кого-тоСпорт 26 сентября, 17:12
Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"Спорт 26 сентября, 17:03
Гончаренко: у ЦСКА достаточно опыта и класса, чтобы противостоять "Манчестер Юнайтед"Спорт 26 сентября, 17:01
Гончаренко: футболист ЦСКА Фернандес может сыграть против "Манчестер Юнайтед"Спорт 26 сентября, 16:58
Каррера вошел в символическую сборную экс-игроков, ныне тренеров команд ЛЧ сезона-2017/18Спорт 26 сентября, 16:51
Никитин: матчи ЧМ-2018 в Нижегородской области пройдут на высочайшем уровнеСпорт 26 сентября, 16:47
Уральские сельхозпроизводители досрочно перешли на электронную ветеринарную сертификациюНовости Урала 26 сентября, 16:42
Сорокин: отставки губернаторов не повлияют на подготовку регионов к ЧМ-2018Спорт 26 сентября, 16:40
Россияне взяли в кредит 2,7 трлн рублей за семь месяцев 2017 годаЭкономика и бизнес 26 сентября, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Основная программа государственных испытаний фрегата "Адмирал Макаров" завершена, но сроки передачи корабля Военно-морскому флоту (ВМФ РФ) еще не определены, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.
"Завершено выполнение основной программы государственных испытаний фрегата "Адмирал Макаров". Сроки передачи корабля в состав Военно-морского флота будут определены по согласованию с заказчиком - Министерством обороны РФ", - сказал он.
В интервью заводской газете "Вперед!" начальник бюро по вооружению и военной технике управления завода "Янтарь" Сергей Илларионов (участвовал во всех этапах госиспытаний) отметил, что "основными задачами последней части госиспытаний было завершение работы с зенитным ракетным комплексом "Штиль", устранение замечаний госкомиссии по главной энергетической установке, а также повторные проверки радиолокационной станции обнаружения надводных целей".
Несмотря на то, что "погодные условия внесли коррективы в сроки проведения испытаний, сдаточная команда и экипаж корабля показали хороший результат", успешно проведя стрельбы комплексом "Штиль", подчеркнул Илларионов.
"Работы было много, со всеми задачами завод справился на "отлично", - констатировал он.
Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 (разработка Северного ПКБ), построенных для Черноморского флота. Первые два корабля серии ("Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен") были сданы ВМФ РФ 11 марта и 7 июня 2016 года.