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Снайперская винтовка "Точность" принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии

Армия и ОПК
27 сентября, 13:41 UTC+3 КЛИМОВСК область/ 27, сентября. /ТАСС

Поставки планируются в этом году

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КЛИМОВСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Новейшая снайперская винтовка "Точность" принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии, поставки планируются в этом году. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров.

"ФСБ, ФСО и Росгвардия приняли "Точность" на снабжение, в этом году планируются первые поставки", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, когда планируется принять винтовку на вооружение Минобороны РФ, он сообщил, что пока сроки назвать трудно.

Ранее Семизоров в интервью ТАСС говорил, что требования Минобороны к "Точности" оказались несколько сложнее с точки зрения технологий и необходимости применения в винтовке только отечественных комплектующих и материалов. Сообщалось, что винтовка имеет калибр 7,62 мм.

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