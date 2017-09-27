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КЛИМОВСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Новейшая снайперская винтовка "Точность" принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии, поставки планируются в этом году. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров.
"ФСБ, ФСО и Росгвардия приняли "Точность" на снабжение, в этом году планируются первые поставки", - заявил он.
Отвечая на вопрос о том, когда планируется принять винтовку на вооружение Минобороны РФ, он сообщил, что пока сроки назвать трудно.
Ранее Семизоров в интервью ТАСС говорил, что требования Минобороны к "Точности" оказались несколько сложнее с точки зрения технологий и необходимости применения в винтовке только отечественных комплектующих и материалов. Сообщалось, что винтовка имеет калибр 7,62 мм.