Сухопутные войска РФ в 2017 году получат более 2,5 тыс. единиц вооружения и техники

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тысяч единиц основных образцов вооружения и техники поступят в Сухопутные войска России в 2017 году. Об этом в пятницу сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".
"В этом году в Сухопутные войска поступит более 2,5 тыс. единиц основных образцов вооружения и техники. Будет достигнут уровень нашей обеспеченности современным вооружением более чем на 42%", - сказал главком.
Так, Салюков отмечает, что на данном этапе части постоянной готовности переоснащаются новыми образцами военной техники БМП-3 и БТР-82А. С 2018 года части начнут получать модернизированные БМП-2 с установленным боевым модулем "Бережок".
В свою очередь, часть, вооруженная зенитным ракетным комплексом "Тор-М2", перевооружена на переносный зенитный ракетный комплекс "Верба".
"Поступившее вооружение значительно превосходит предыдущие модификации по параметрам зоны поражения, количеству одновременно обстреливаемых целей и транспортному боекомплекту ракет", - заметил Салюков.