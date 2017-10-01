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Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Сухопутных войск

Армия и ОПК
1 октября, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Президент России подчеркнул, что Сухопутные войска "во все времена играли значимую роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны"

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск, отметив их роль в обеспечении безопасности страны. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля.

"У Сухопутных войск - славная, героическая история, которой по праву гордится нынешнее поколение солдат и офицеров, - говорится в поздравительной телеграмме. - Во все времена Сухопутные войска играли значимую роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны, блестяще проявили себя в ходе крупнейших военных операций, вписали немало доблестных страниц в хронику побед Великой Отечественной".

Президент подчеркнул, что Сухопутные войска - основа современных Вооруженных сил России. Он также отметил высокий уровень подготовки личного состава, который "с честью выполняет поставленные задачи, сохраняет и приумножает ратный опыт и традиции своих предшественников, равняется на ветеранов".

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