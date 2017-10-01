Главком Сухопутных войск РФ дал высокую оценку учениям "Запад-2017"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков дал высокую оценку прошедшим в сентябре российско-белорусским учениям "Запад-2017". Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".

"Все задачи, которые ставились, были выполнены. Было достаточно интересно. Мы показали только часть учений, на самом деле эти учения развертываются на многих полигонах. Это грандиозные учения, очень интересные", - сказал он.

Салюков отметил, что Россия предоставила всю информацию об учениях зарубежным наблюдателям.

"Все штабы работали, информация поступала, это мы тоже показали, включая и новые машины, которые у нас есть, и новое вооружение. Эти машины дают полную картину на поле боя, позволяют улучшить систему управления в целом", - добавил главнокомандующий.

По словам Салюкова, за последнее время удалось добиться большого прогресса в управлении войсками за счет оснащения командных пунктов современным оборудованием. "Это не те командные пункты, которые были 10,15, 20 лет назад. Это - очень современные, в ближайшее время они будут еще более современными. Учения очень хорошо прошли", - заключил он.

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории РФ и Белоруссии с 14 по 20 сентября. В них были задействованы до 12,7 тыс. военнослужащих. Как сообщалось ранее, последний эшелон с российскими военными, принимавшими участие в маневрах, покинул территорию Белоруссии 28 сентября.