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Главком Сухопутных войск РФ дал высокую оценку учениям "Запад-2017"

Армия и ОПК
1 октября, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

По словам Олега Салюкова, военные выполнили все поставленные задачи, а сами учения получились "очень интересными"

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков дал высокую оценку прошедшим в сентябре российско-белорусским учениям "Запад-2017". Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".

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"Все задачи, которые ставились, были выполнены. Было достаточно интересно. Мы показали только часть учений, на самом деле эти учения развертываются на многих полигонах. Это грандиозные учения, очень интересные", - сказал он.

Салюков отметил, что Россия предоставила всю информацию об учениях зарубежным наблюдателям.

"Все штабы работали, информация поступала, это мы тоже показали, включая и новые машины, которые у нас есть, и новое вооружение. Эти машины дают полную картину на поле боя, позволяют улучшить систему управления в целом", - добавил главнокомандующий.

По словам Салюкова, за последнее время удалось добиться большого прогресса в управлении войсками за счет оснащения командных пунктов современным оборудованием. "Это не те командные пункты, которые были 10,15, 20 лет назад. Это - очень современные, в ближайшее время они будут еще более современными. Учения очень хорошо прошли", - заключил он.

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории РФ и Белоруссии с 14 по 20 сентября. В них были задействованы до 12,7 тыс. военнослужащих. Как сообщалось ранее, последний эшелон с российскими военными, принимавшими участие в маневрах, покинул территорию Белоруссии 28 сентября.

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