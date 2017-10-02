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Все российские военные после учений "Запад-2017" покинули территорию Белоруссии

Армия и ОПК
2 октября, 13:47 UTC+3 МИНСК МИНСК 2, октября. /ТАСС

Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков призвал мировую общественность "разумно относиться" к проведению таких маневров и не создавать вокруг них лишней паники

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МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил России после учений "Запад-2017" покинули Белоруссию, никого из российских военных в стране не осталось. Об этом заявил журналистам в понедельник посол РФ в республике Александр Суриков.

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"Только если кто-то один [из российских военных] женился. А так никого нет", - заявил дипломат.

Суриков заявил, что к любым учениям надо относиться спокойно, учитывая, что любая армия "не может жить вне действий". "И у Белоруссии, и у России есть армии, которые должны тренироваться. Надо относиться к этому [учениям], как к тренировке у спортсменов", - считает он. Дипломат заявил, что "Запад-2017" - плановые учения, которые проходят каждые два года по очереди в России и Белоруссии.

"Вот Россия и Белоруссия настороженно относятся к тому, что сейчас проходят военные учения в Литве, Швеции? Наверное, нет", - отметил Суриков. "Мы наблюдаем, как тренируются наши армейские коллеги. Вот и мы призываем всех разумно относиться к учениям, которые происходят у нас", - заявил посол.

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