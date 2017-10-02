Все российские военные после учений "Запад-2017" покинули территорию Белоруссии

Футболист ЦСКА Головин выбыл на две недели и пропустит матчи сборной РоссииСпорт 2 октября, 14:13
Надаль расстроен радикализацией испанского общества из-за референдумаСпорт 2 октября, 14:12
Главный трофей ЧМ-2018 увидели 15 тысяч жителей Уфы в рамках тура кубка мираСпорт 2 октября, 14:10
Более 170 тыс. жителей Карачаево-Черкесии будут привиты от гриппа этой осеньюВ стране 2 октября, 14:04
Полпред в СФО представил Александра Усса в Красноярске в качестве врио губернатораПолитика 2 октября, 14:01
Фурсенко: все пять аргентинских футболистов "Зенита" заслуживают играть в сборнойСпорт 2 октября, 13:58
Болельщик по обмену: Ливерпуль – МоскваСпорт 2 октября, 13:56
Дворкович: в Турции остаются около тысячи туристов с просроченной датой вылетаЭкономика и бизнес 2 октября, 13:55
Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человекПроисшествия 2 октября, 13:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил России после учений "Запад-2017" покинули Белоруссию, никого из российских военных в стране не осталось. Об этом заявил журналистам в понедельник посол РФ в республике Александр Суриков.
"Только если кто-то один [из российских военных] женился. А так никого нет", - заявил дипломат.
Суриков заявил, что к любым учениям надо относиться спокойно, учитывая, что любая армия "не может жить вне действий". "И у Белоруссии, и у России есть армии, которые должны тренироваться. Надо относиться к этому [учениям], как к тренировке у спортсменов", - считает он. Дипломат заявил, что "Запад-2017" - плановые учения, которые проходят каждые два года по очереди в России и Белоруссии.
"Вот Россия и Белоруссия настороженно относятся к тому, что сейчас проходят военные учения в Литве, Швеции? Наверное, нет", - отметил Суриков. "Мы наблюдаем, как тренируются наши армейские коллеги. Вот и мы призываем всех разумно относиться к учениям, которые происходят у нас", - заявил посол.