Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой Ближний Восток

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Джозефом Данфордом. Разговор состоялся по инициативе США. Военачальники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ.

"2 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, "в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в ближневосточном регионе". "Стороны договорились о продолжении регулярных контактов", - добавили в министерстве.

В последнее время Герасимов часто общается с западными военачальниками. Так, глава Генштаба ВС РФ провел 14 сентября телефонный разговор с верховным главнокомандующим Обычными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти. Герасимов тогда рассказал Скапарротти о начале учений "Запад-2017".

За неделю до этого, 7 сентября, Герасимов встретился в Баку с представителем Военного комитета НАТО Петром Павелом, в ходе которой обсуждалась международная безопасность и также учения "Запад-2017".