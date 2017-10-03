Истребители и катера Черноморского флота уничтожили корабли условного противника

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Истребители Су-30СМ Черноморского флота и ракетные катера уничтожили на учениях группу кораблей условного противника в Черном море. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"В ходе учений ракетные катера и самолеты Су-30СМ Черноморского флота поразили морские мишени, имитирующие отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

Катера "Ивановец", Р-239 и Р-60 выполнили стрельбу противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", а Су-30СМ нанесли бомбовый удар.

Район проведения учений был перекрыт, для чего были задействованы более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты. Маневры продлятся до 6 октября.