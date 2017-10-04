Корабли ТОФ на Камчатке обезвредили учебные мины

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Базовые тральщики Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке обезвредили учебные мины, установленные малыми противолодочными кораблями, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.
"В соответствии с планом боевой подготовки в морских полигонах Тихоокеанского флота тральщики бригады кораблей охраны водного района камчатской группировки отработали практические действия по противоминному обеспечению развертывания корабельных сил, их проводку за тралами при выходе из пункта базирования и на переходе морем. Накануне малые противолодочные корабли провели поиск подводных лодок условного противника в Авачинском заливе и попутно отработали ночную постановку мин в морских полигонах флота", - говорится в сообщении.
Экипажи тральщиков обнаружили и уничтожили учебные мины. Также во время учений моряки решали задачи организации обороны от средств воздушного нападения противника, охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде.