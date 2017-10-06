ВКС РФ за неделю сделали 500 боевых вылетов, уничтожив более 1,3 тыс. объектов террористов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю сделали около 500 боевых вылетов, уничтожив более 1380 объектов международных террористических группировок. Такие данные Минобороны РФ приводит газета "Красная звезда".

Из инфографики, размещенной в пятницу на сайте издания, следует, что к настоящему времени от террористической организации ИГ освобождено 91,6% территории Сирии.

В том числе средства БПЛА сделали более 190 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.