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ВКС РФ за неделю сделали 500 боевых вылетов, уничтожив более 1,3 тыс. объектов террористов

Армия и ОПК
6 октября, 0:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По данным Минобороны, к настоящему времени от террористической группировки ИГ освобождено 91,6% территории Сирии

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю сделали около 500 боевых вылетов, уничтожив более 1380 объектов международных террористических группировок. Такие данные Минобороны РФ приводит газета "Красная звезда".

Из инфографики, размещенной в пятницу на сайте издания, следует, что к настоящему времени от террористической организации ИГ освобождено 91,6% территории Сирии.

В том числе средства БПЛА сделали более 190 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.

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