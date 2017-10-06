Подлодки ВМФ РФ выполнили стрельбы "Калибрами" в Черном море

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Две подлодки ВМФ в рамках боевой подготовки выполнили стрельбы "Калибрами" по целям в акватории Черного моря.

Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

"В соответствии с планом боевой подготовки подводные лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" и "Новороссийск" выполнили стрельбу ракетами "Калибр" по наземной и надводной целями в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря", - сказал Трухачев.

Он рассказал, что в ходе отработки задач экипаж "Ростова-на-Дону" поразил мишень, расположенную на побережье в районе полигона Опук, а подводники "Новороссийска" нанесли удар по надводной мишени, расположенной в одном из морских полигонов Черноморского флота.

"Пуски ракет осуществлены из подводного положения. В ходе стрельбы израсходовано две практические ракеты "Калибр-ПЛ", - сообщил Трухачев.

По его словам, выполнение ракетных пусков в акватории Черного моря является плановым мероприятием боевой подготовки экипажей подводных лодок флота, направленным на совершенствование навыков применения высокоточного оружия. "Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений и закрытия опасного района было привлечено более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота", - отметил он.

Ранее экипажи подводных лодок выполняли задачи в составе группировки ВМФ в Средиземном море и нанесли реальные удары "Калибрами" по объектам террористов в Сирии.