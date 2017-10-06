В Минобороны сообщили об успешном завершении испытания военной автотехники на Эльбрусе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Испытания военной автомобильной техники, которые проводились в экспедиции при подъеме до 4 тыс. м на Эльбрус, успешно завершились. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, Минобороны завершило специальную экспедицию по испытанию современной и перспективной военной автомобильной техники на юге России, и в пятницу колонна техники и личный состав вернулась в Бронницы.

"Специалисты Главного автобронетанкового управления провели определительные испытания в условиях повышенной запыленности и горной местности. После возвращения все результаты экспедиции будут обобщены, проанализированы для принятия дальнейших решений по тем или иным образцам. Самый главный итог экспедиции это то, что результаты показали правильность выбранного нами направления развития военной автомобильной техники для применения, в том числе в экстремальных условиях пустыни и высокогорья", - сказал Булгаков.

Что испытывали

Он рассказал, что испытания прошли автомобили "Тайфун- У", "Тайфун-ВДВ", "Тайфун-К", "Астейс-70201", грузовики повышенной проходимости "Торнадо-У", ряд грузовых автомобилей "Урал" и "КамАз" и новые автомобили семейства УАЗ.

"В ходе экспедиции проведены лабораторные и лабораторно- дорожные работы в соответствии с программой испытаний. При подъеме техники на Эльбрус определены температурные режимы работы агрегатов при подъеме на высоту свыше 3 тыс. м и проверена надежность пуска холодного и горячего двигателя на основном топливе на высоте до 4 тыс. м", - сообщил замминистра.

"Хорошие результаты показал автомобиль "Торнадо-У". В целом "Торнадо" - это семейство автомобилей многоцелевого назначения будущего, это шаг вперед и шаг в развитии военного автомобилестроения. Это будут не только грузовые автомобили, но и для монтажа вооружения, специальной техники, то есть займут полную нишу автомобилей многоцелевого назначения, грузоподъемностью от 6 до 30 т", - рассказал замглавы военного ведомства.

По словам замминистра, "они могут производиться в модульном исполнении, иметь колесную формулу 4х4, 6х6, 8х8, есть даже предложения проработать колесную формулу 10х10".

Кроме того, рассказал Булгаков, в ходе испытаний техники специалистами Военно-медицинской академии им. Кирова проведены исследования функционального состояния участников экспедиции на промежуточных этапах при подъемах на высоту.