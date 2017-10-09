Система контроля питания по отпечатку пальцев в ВВО позволила сэкономить 265 млн рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Электронная система контроля питания по отпечатку пальцев в Восточном военном округе (ВВО) за два года позволила сэкономить более 265 млн рублей, сообщает пресс-служба ВВО.
"С ноября 2015 года, начала использования электронной системы контроля, управления доступом и заказом питания [СКУДЗП] в Восточном военном округе, сэкономлено свыше 265 млн рублей бюджетных средств, в том числе более 138 млн приходится на текущий год", - говорится в сообщении.
Системой пользуются более 100 воинских частей округа и Тихоокеанского флота. До конца 2017 года планируется оснастить этой системой еще порядка 10 военных столовых.
В состав СКУДЗП входит два информационных терминала с биометрическими датчиками, которые считывают информацию по отпечаткам пальцев военнослужащих, сервер обработки данных, два принтера для распечатывания информации исполнителю услуг и сотрудникам продовольственной службы воинской части о количестве питающихся на каждый прием пищи.