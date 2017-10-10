Около 100 соединений и частей ЮВО начали контрольную проверку за 2017 год

Бывший губернатор Ивановской области Павел КоньковБиографии и справки 10 октября, 11:43
Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКАСпорт 10 октября, 11:36
Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублейЭкономика и бизнес 10 октября, 11:31
Платные парковки мэрия Новосибирска построит без участия инвестораСибирь 10 октября, 11:22
Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в МосквеЭкономика и бизнес 10 октября, 11:09
Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. летНаука 10 октября, 11:09
Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн тТранспорт 10 октября, 11:01
"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственноТранспорт 10 октября, 10:47
В Сирии при взлете разбился российский Су-24Армия и ОПК 10 октября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Органы военного управления, около 100 соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) начали итоговую контрольную проверку за 2017 учебный год. Проверка проводится под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил во вторник начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
"Комплексные комиссии управления ЮВО оценят уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, кадровую работу в подразделениях", - сказал он.
В ходе итоговой проверки на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах военного округа военнослужащие продемонстрируют профессиональную выучку по предметам обучения, а также при выполнении контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин. "Всего к контрольным занятиям привлечено около 100 соединений и воинских частей ЮВО, весь личный состав которых по итогам получит оценку достигнутой служебно-боевой деятельности", - уточнил Астафьев.
Особое внимание в ходе проверок будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.