Командующий Черноморским флотом проинспектирует военно-морскую базу в Новороссийске

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Итоговая проверка военно-морской базы в Новороссийске за 2017 год началась в среду под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко. Об этом сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
"Проверяется уровень подготовки управления военно-морской базы, командного состава к управлению подчиненными силами в различных условиях обстановки", - сказал он.
Проверке будут подвергнуты все корабельные и береговые соединения базы, оценена их способность к выполнению задач по предназначению.