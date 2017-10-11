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Командующий Черноморским флотом проинспектирует военно-морскую базу в Новороссийске

Армия и ОПК
11 октября, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Проверку пройдут все корабельные и береговые соединения базы

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Итоговая проверка военно-морской базы в Новороссийске за 2017 год началась в среду под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко. Об этом сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"Проверяется уровень подготовки управления военно-морской базы, командного состава к управлению подчиненными силами в различных условиях обстановки", - сказал он.

Проверке будут подвергнуты все корабельные и береговые соединения базы, оценена их способность к выполнению задач по предназначению.

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