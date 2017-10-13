Ракетные корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в море

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Ракетные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в рамках сдачи элементов курсовой задачи К-2 [действия одиночного корабля в море по предназначению] ракетный катер Р-261 ТОФ на полигонах боевой подготовки выполнил артиллерийские стрельбы. <...> Также малые ракетные корабли "Иней" и "Разлив", отрабатывая задачи по планам боевой подготовки, провели артиллерийскую стрельбу по воздушной цели", - сообщил Воскресенский.

Отрабатывая ведение боя с кораблями условного противника при активном противодействии авиации и катеров, артиллерийские расчеты Р-261 выполнили стрельбу по морскому буксируемому щиту, поразили воздушную мишень, а также обнаружили и уничтожили морскую плавающую мину. На переходе морем в пункт постоянной дислокации моряки проведут тренировки по организации противовоздушной обороны корабля.