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Морпехи ТОФ отработали оборону и наступление на учениях с боевой стрельбой на Камчатке

Армия и ОПК
13 октября, 8:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В маневрах участвовали 1,2 тыс. военных и более 300 единиц техники

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) во время двусторонних тактических учений с боевой стрельбой на Камчатке отработали оборону и наступление. Всего в маневрах участвовали 1,2 тыс. военных и более 300 единиц техники, сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

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"Сегодня на полуострове Камчатка в рамках итоговой проверки за летний период обучения прошло двустороннее бригадное тактическое учение морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с этапом боевой стрельбы. В ходе учения военнослужащие двух отдельных бригад морской пехоты флота отрабатывали действия подразделений в обороне и в наступлении. <...> Всего к участию в различных эпизодах учения было привлечено 1200 военнослужащих и более 300 единиц боевой техники", - сказал Воскресенский.

Так, расчеты самоходных артиллерийских установок "Нона" и буксируемых артустановок выполнили боевую стрельбу по береговым и морским мишенным позициям, которые имитировали укрепленные огневые точки условного противника и его боевые корабли. Большие десантные корабли Тихоокеанского флота "Пересвет" и "Ослябя" осуществили артиллерийскую стрельбу по укрепленным огневым точкам условного противника на берегу, а затем совместно с десантными катерами "Д-57", "Д-70" и "Д-704" провели высадку морского десанта на необорудованное побережье. Их действия поддержал воздушный тактический десант, который высадился с самолетов Ил-38 Морской авиации ТОФ.

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